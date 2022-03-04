РИАМО - 4 мар. На территории Московской области с четверга отменили использование QR-кодов вакцинированного и переболевшего коронавирусом. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Также в Подмосковье отменены ограничения в сфере культурно-массовых мероприятий.

При этом в области еще действуют ограничения по Covid-безопасности. Так, остается рекомендация по соблюдению домашнего режима жителям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Кроме того, в общественных местах по-прежнему нужно носить маски.

Публичные мероприятия по-прежнему проводить нельзя. Исключения составляют мероприятия, которые организуют органы госвласти. Это не относится к культурным, оздоровительным, зрелищным, спортивным, оздоровительным, развлекательным и другим таким мероприятиям.

Ситуация с распространением Covid-19 в Московской области стабилизируется. С начала пандемии в Московской области подтвердили 943 135 случаев заболевания, врачи вылечили 856 475 человек, умер 14 271 пациент.

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