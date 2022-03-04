РИАМО - 4 мар. Сегодня можно отпраздновать Всемирный день инженерии или отказаться от использования смартфона в честь Дня выключенных гаджетов.

Всемирный день инженерии

Празднуется с 2020 года. Выбор даты приурочен ко дню образования WFEO в 1968 году. Данная федерация на сегодняшний день объединяет национальные организации инженеров 103 стран мира.

Это профессиональный праздник инженеров, ученых и изобретателей, праздник технической мысли и действия, праздник всех, кто обеспечивает уверенное развитие научно-технического прогресса на планете.

День выключенных гаджетов

Празднуется каждую первую пятницу марта. В этот день принято оставлять свои телефоны и другие средства связи дома и проводить сутки без них.

Этот праздник придумали, чтобы побороть виртуальную зависимость людей. Суть данного дня – вызволить человека из виртуальной жизни и показать красоту окружающего мира.

Открыт памятник Минину и Пожарскому

В Москве в этот день в 1818 году был открыт памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Для создания монумента в стране объявили конкурс. В конце 1808 года был утвержден проект скульптора Ивана Мартоса.

Памятник Минину и Пожарскому посвящен предводителям Второго народного ополчения 1612 года. Монумент размещен на Красной площади около собора Василия Блаженного.

День рождения путешественника Юрия Сенкевича

Сенкевич родился в 1937 году в Монголии. Он окончил Военно-медицинскую академию им. Кирова в Ленинграде. В 1966-1967 годах Сенкевич участвует в 12-й советской антарктической экспедиции на станцию «Восток», где изучает поведение человека в экстремальных условиях.

В 1969 году Юрий Сенкевич принимает приглашение известного норвежского путешественника и исследователя Тура Хейердала и совершает путешествие на папирусной лодке «Ра», а затем на «Ра-2». В конце 1970-х годов состоялась экспедиция в Индийском океане на «Тигрисе». Много лет он принимает активное участие в экспедициях в различные уголки мира.

В 1973 году Сенкевич становится ведущим передачи «Клуб кинопутешествий» на Центральном телевидении СССР. Данная передача была занесена в книгу рекордов Гиннеса и награждена высшей наградой Российского телевидения «ТЭФИ».​