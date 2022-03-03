РИАМО - 3 мар. Эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что Россия действует правильно, проводя спецоперацию на Украине, сообщает News.ru.

Главы государств провели телефонные переговоры в четверг.

США требуют обеспечить давление на Россию. Тем не менее, именно западные страны несут ответственность за нарушение Минских соглашений.

«Путин остановился на саботаже, который организовало нынешнее киевское руководство, по выполнению Минских соглашений. И Франция, как и Германия, в ответе за то, что не смогли обеспечить выполнение со стороны Киева этих требований», – отметил Кошкин.

Он добавил, что сомнения Макрона о том, что операция проводится именно по денацификации, – это давление на РФ. С начала проведения спецоперации Макрон позвонил по этому поводу уже третий раз.

Кроме того, Кошкин усомнился в желании Украины идти на диалог. В частности, Киев затягивает переговоры и не выступает с собственными предложениями.

«Я не вижу желания и стремления решить проблемы, сопряженные с тем, чтобы обеспечить мир. Я вижу действия, которые затягивают эти переговоры», – заключил эксперт.