РИАМО - 3 мар. Эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что Россия действует правильно, проводя спецоперацию на Украине, сообщает News.ru.
Главы государств провели телефонные переговоры в четверг.
США требуют обеспечить давление на Россию. Тем не менее, именно западные страны несут ответственность за нарушение Минских соглашений.
Он добавил, что сомнения Макрона о том, что операция проводится именно по денацификации, – это давление на РФ. С начала проведения спецоперации Макрон позвонил по этому поводу уже третий раз.
Кроме того, Кошкин усомнился в желании Украины идти на диалог. В частности, Киев затягивает переговоры и не выступает с собственными предложениями.
«Я не вижу желания и стремления решить проблемы, сопряженные с тем, чтобы обеспечить мир. Я вижу действия, которые затягивают эти переговоры», – заключил эксперт.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии