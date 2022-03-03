РИАМО - 3 мар. Минэкологии Подмосковья продолжает работу по организации охранных зон особо охраняемых природных территорий. Разработан проект положения об охранной зоне памятника природы «Широколиственный лес на правом берегу реки Осетр», сообщает пресс-служба министерства.

ООПТ, которая была создана в 2017 году, находится в городском округе Зарайск, между деревнями Алферьево и Пески. Площадь данной территории превышает 496 га.

«Обследования показали, что антропогенная нагрузка на ООПТ возрастает. Это связано с хозяйственным освоением земельных участков, прилегающих к охраняемой территории, ростом трафика автотранспорта и незаконными передвижениями по ООПТ вне дорог общего пользования, образованием незаконных свалок и загрязнением реки Осетр», – отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, предлагается установить охранную зону памятника природы площадью 235 га. На данной территории будут запрещены некоторые виды деятельности, которые могут повредить экосистемам, флоре и фауне.

Фирсов добавил, что помимо природной ценности заповедные места в Зарайске имеют и большое просветительское значение. Так, на базе ООПТ каждый год проходит слет юных экологов Московской области, на котором школьники осваивают основы экологии и природоохранной работы.

Объектами особой охраны на территории памятника природы являются старовозрастные леса, суходольные и пойменные луга долины реки Осетр. На этой территории обитают виды, внесенные в Красную книгу Московской области: бабочки махаон и шашечница диамина, прыткая ящерица, луговой лунь, черный коршун, седой дятел, удод.

Еще в долине реки Осетр находится единственное в Подмосковье место, где наблюдали редчайшее рукокрылое – усатую ночницу.