РИАМО - 3 мар. Минэкологии Подмосковья продолжает работу по организации охранных зон особо охраняемых природных территорий. Разработан проект положения об охранной зоне памятника природы «Широколиственный лес на правом берегу реки Осетр», сообщает пресс-служба министерства.
ООПТ, которая была создана в 2017 году, находится в городском округе Зарайск, между деревнями Алферьево и Пески. Площадь данной территории превышает 496 га.
По его словам, предлагается установить охранную зону памятника природы площадью 235 га. На данной территории будут запрещены некоторые виды деятельности, которые могут повредить экосистемам, флоре и фауне.
Фирсов добавил, что помимо природной ценности заповедные места в Зарайске имеют и большое просветительское значение. Так, на базе ООПТ каждый год проходит слет юных экологов Московской области, на котором школьники осваивают основы экологии и природоохранной работы.
Объектами особой охраны на территории памятника природы являются старовозрастные леса, суходольные и пойменные луга долины реки Осетр. На этой территории обитают виды, внесенные в Красную книгу Московской области: бабочки махаон и шашечница диамина, прыткая ящерица, луговой лунь, черный коршун, седой дятел, удод.
Еще в долине реки Осетр находится единственное в Подмосковье место, где наблюдали редчайшее рукокрылое – усатую ночницу.
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