РИАМО - 3 мар. Специалисты наукограда Черноголовка приступили к монтажу уникальной установки, которая позволит перерабатывать углеводородные газы в водородосодержащее топливо. Разработка ученых из Подмосковья позволит решить сразу две задачи в сфере водородной будущего – получение водородного топлива и утилизация отходов, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Такое оборудование может быть востребовано, например, в нефтегазовой сфере для утилизации попутного нефтяного газа, что уже сегодня открывает большой коммерческий потенциал этой установки», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что водородное топливо является одним из самых перспективных направлений развития альтернативной энергетики и один из главных центров разработок в этой сфере расположен в наукограде Черноголовка.

По словам Зиновьевой, разработка установки по получению водородного топлива и другие научные проекты, ведущиеся в Подмосковье, стали возможны за счет активного развития научно-исследовательской структуры региона. Ежегодно на развитие 8 наукоградов Подмосковья тратится около 300 млн рублей.

Новая установка опытно-промышленного класса, созданная в Подмосковье, уже сегодня может применяться для утилизации небольших промышленных объемов углеводородных газов, в том числе с малых месторождений с получением синтез-газа и водорода.

Оборудование может работать с углеводородным сырьем практически любого состава – попутный нефтяной газ, биогаз, различные углеводородные смеси переменного состава. На выходе получается синтез-газ, в том числе обогащенный водородом.