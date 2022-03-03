РИАМО - 3 мар. В Москве каждый день очищают более 87 тыс. дорожных знаков, буферов безопасности, навигационных указателей и информационных щитов, сообщает пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги».

Данные работы выполняются в течение года: зимой производится чистка знаков, в весенне-летний сезон – промывка.

В теплое время года в ходе промывки дорожных указателей специалисты используют специальное экологически безопасное концентрированное моющее средство. Оно не наносит вред ни человеку, ни окружающей среде.

«Ежедневная промывка дорожных знаков производится с целью обеспечения безопасности на дорогах. У автолюбителей не должно возникать затруднений, чтобы распознать символы и надписи на дорожных указателях, поэтому наши рабочие в соответствии с регламентом очищают их поверхности от грязи», – отметил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

Работы выполняются с помощью спецмашин для всесезонного содержания улиц и трасс мегаполиса. Каждый день коммунальная техника обеспечивает комфортное передвижение пешеходов и водителей по дорогам Москвы.