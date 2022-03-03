РИАМО - 3 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Одинцовского городского округа проводит торги по аренде земельного участка в городе Голицыно, сообщает пресс-служба комитета.

Земельный участок предназначен для производственной деятельности.

Участок площадью 10 050 кв. м предлагается в аренду на 13 лет и 2 месяца. На нем можно будет разместить объекты капитального строительства в целях изготовления вещей промышленным способом.

Будущему арендатору будет удобно эксплуатировать объект, так как в 2,5 км находится Можайское шоссе, в 10 км ЦКАД и Минское шоссе. Участок удален от жилого района, вокруг расположены преимущественно производственно-складские строения.

Стартовая цена за лот – 2 085 023,25 рубля в год.

Заявки на аукцион принимаются до 18 апреля на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 21000004710000000077). Аукцион состоится 20 апреля.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.