РИАМО - 3 мар. Добровольцы движения «Волонтеры Подмосковья» помогли 200 воспитанникам соцучреждений региона посетить магазин «Детский мир», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Активисты сопровождали каждого ребенка при выборе товара и помогали им уложиться в бюджет подарочной карты. Кроме того, волонтеры вместе с ребятами посетили карусель и кафе в торговом центре.

Благотворительный фонд «Исток» был основан в 2012 году. Организация реализует проект «Я сам!», призванный помочь воспитанникам социальных учреждений Московской области.

Волонтеры помогают ребятам в социальной адаптации и расширить представления детей о возможностях самовыражения и самореализации. Также «Исток» поддерживает детей-инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи.