РИАМО - 3 мар. Автомобили, припаркованные у контейнерных площадок, мешают своевременному вывозу отходов. В Ленинском городском округе и Красногорске убрали 90 «автопреград» мусоровозам, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.
В 11 случаях автомобили переместили, в 2 – эвакуировали на штрафстоянку, 77 автомобилистов убрали свои машины до принудительного перемещения.
Она подчеркнула, что в будущем так перемещать препятствующие вывозу отходов авто начнут на территории всей Московской области.
Создание препятствий для вывозу ТКО наказывается штрафом в размере 3 тыс. рублей.
В феврале в Московской области стартовал пилотный проект по перемещению автомобилей от контейнерных площадок. Он начался в Долгопрудном, Красногорске, Ленинском и Одинцовском округах.
Проект призван помочь решить проблему сбоев вывоза отходов с контейнерных площадок в микрорайонах с плотной застройкой.
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