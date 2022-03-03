РИАМО - 3 мар. Автомобили, припаркованные у контейнерных площадок, мешают своевременному вывозу отходов. В Ленинском городском округе и Красногорске убрали 90 «автопреград» мусоровозам, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

В 11 случаях автомобили переместили, в 2 – эвакуировали на штрафстоянку, 77 автомобилистов убрали свои машины до принудительного перемещения.

«Автомобили перемещают недалеко, и как правило не увозят на штрафстоянку, что очень гуманно. Автомобилистов при этом заранее информируют при помощи листовок и предупреждают о штрафах за такое нарушение», – заявила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Она подчеркнула, что в будущем так перемещать препятствующие вывозу отходов авто начнут на территории всей Московской области.

Создание препятствий для вывозу ТКО наказывается штрафом в размере 3 тыс. рублей.

В феврале в Московской области стартовал пилотный проект по перемещению автомобилей от контейнерных площадок. Он начался в Долгопрудном, Красногорске, Ленинском и Одинцовском округах.

Проект призван помочь решить проблему сбоев вывоза отходов с контейнерных площадок в микрорайонах с плотной застройкой.