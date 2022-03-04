РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. В пятницу мотоциклисты подмосковного Подольска отпразднуют Масленицу концертом и мотобарахолкой.

Подольские клубы «ATV Club «Bizon» и «Wings» FMC City ​​of winds» в пятницу отметят приближение мотосезона в кругу единомышленников праздничной программой «Мотомасленица». Мероприятие пройдет в баре «Мистер Вульф».

В программе: рок-концерт с участием различных групп округа, конкурсы, подарки и многое другое. Также впервые будет организована «Мотобарахолка», принять участие в которой смогут все желающие. То есть, любой мотоциклист или квадроциклист сможет принести ненужную запчасть, экипировку и прочее, чтобы продать или выбрать что-то более полезное в преддверии нового мотосезона.

Участие в барахолке бесплатное, она будет проходить с 17:00. Узнать подробности можно по телефону: 8(977)174-42-13.

Концерт начнется в 19:00, вход платный. Мероприятие будет проходить по адресу: улица Кирова, дом 19.