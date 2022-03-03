РИАМО - 3 мар. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по региональному развитию. Он обсудил с руководителями регионов России организацию работы строительной отрасли в сложившихся сложных экономических условиях, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«Ключевая задача – не допустить снижения темпов строительства там, где мы можем точно их не снижать, а даже увеличивать. Это относится к дорожному строительству, к работам, связанным с капитальным ремонтом, а также к строительству, которое не связано с большой частью импортных материалов», – отметил Хуснуллин.

Он добавил, что возможности финансирования строек будут сохранены. Кроме того, он призвал усиливать работу по возведению тех объектов, строительство которых уже началось.

«Я прошу вас спокойно без эмоций мобилизоваться, мобилизовать все ресурсы, работать в ручном режиме, контролируйте стройку, в ручном режиме определяйтесь, что нужно делать», – подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что одним из ключевых вопросов станет импортозамещение. Он поручил руководителям регионов проанализировать, какие предприятия рискуют столкнуться с недостатком импортных материалов.

Также он рассказал о мерах, которые разрабатывает правительство для поддержки стройотрасли. Так, планируется дать возможность регионам изменять проектные решения без прохождения повторной экспертизы. Мера призвана помочь продолжать строительство оперативно и не останавливать процесс.

Поддержка будет оказана и строительным компаниям. В частности, планируется субсидировать получение кредитов в банках.

«Мы подготовили комплекс мер, чтобы поддерживать застройщиков, потому что сегодня я получаю сигналы со всей страны, что застройщикам предлагают кредиты по 23% достроить. Поэтому мы будем также субсидировать процентные ставки для застройщиков, в ближайшее время объявим на каких условиях», – уточнил Хуснуллин.

Он напомнил, что сейчас оснований для подъема стоимости стройматериалов на 20-30% нет. Поэтому главам регионов рекомендуется собирать информацию о росте стоимости материалов и передавать ее в Минстрой и ФАС.

Кроме того, Хуснуллин обратил внимание на необходимость поддержки тех граждан, у кого плата за услуги ЖКХ превышает предельно допустимый уровень. С помощью субсидий граждане смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

«Для нас сфера ЖКХ – это тоже мощный драйвер развития и поддержания системы жизнеобеспечения страны. Прошу этим заниматься серьезно», – подчеркнул вице-премьер.