РИАМО - 3 мар. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по региональному развитию. Он обсудил с руководителями регионов России организацию работы строительной отрасли в сложившихся сложных экономических условиях, сообщает пресс-служба вице-премьера.
«Ключевая задача – не допустить снижения темпов строительства там, где мы можем точно их не снижать, а даже увеличивать. Это относится к дорожному строительству, к работам, связанным с капитальным ремонтом, а также к строительству, которое не связано с большой частью импортных материалов», – отметил Хуснуллин.
Он добавил, что возможности финансирования строек будут сохранены. Кроме того, он призвал усиливать работу по возведению тех объектов, строительство которых уже началось.
Вице-премьер добавил, что одним из ключевых вопросов станет импортозамещение. Он поручил руководителям регионов проанализировать, какие предприятия рискуют столкнуться с недостатком импортных материалов.
Также он рассказал о мерах, которые разрабатывает правительство для поддержки стройотрасли. Так, планируется дать возможность регионам изменять проектные решения без прохождения повторной экспертизы. Мера призвана помочь продолжать строительство оперативно и не останавливать процесс.
Поддержка будет оказана и строительным компаниям. В частности, планируется субсидировать получение кредитов в банках.
Он напомнил, что сейчас оснований для подъема стоимости стройматериалов на 20-30% нет. Поэтому главам регионов рекомендуется собирать информацию о росте стоимости материалов и передавать ее в Минстрой и ФАС.
Кроме того, Хуснуллин обратил внимание на необходимость поддержки тех граждан, у кого плата за услуги ЖКХ превышает предельно допустимый уровень. С помощью субсидий граждане смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
«Для нас сфера ЖКХ – это тоже мощный драйвер развития и поддержания системы жизнеобеспечения страны. Прошу этим заниматься серьезно», – подчеркнул вице-премьер.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии