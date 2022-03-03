РИАМО - 3 мар. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Наро-Фоминске в 2022 году благоустроят парк Победы. Там появятся интерактивная аллея и велодорожка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Парк Победы в Наро-Фоминске – мемориальный парк – место памяти воинской славы. Он является южным звеном в цепи прогулочных маршрутов, объединяющих весь город, пользуется большой популярностью у жителей Южного микрорайона и давно требует обновления. В этом году проведем благоустройство парка», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Проектом предусмотрено разбить территорию на несколько функциональных зон. В центральной части парка установлен памятник-самолет МиГ-17, посвященный летчикам-нарофоминцам, героическим защитникам Родины. Вокруг него установят круглый навес с местами для отдыха. Центральную аллею замостят тротуарной плиткой, второстепенные прогулочные маршруты сделают из деревянного настила.

Кроме того, в парке обустроят мемориальные композиции Великой Отечественной войны: появится интерактивная аллея - уличный кинотеатр с амфитеатром, оборудуют зону экспозиции объектов техники.

На территории появится игровая площадка для детей разных возрастов, установят спортплощадку, где можно будет позаниматься на тренажерах, поиграть в настольный теннис. Для занятий йогой оборудуют деревянный настил.

В парке проложат велодорожку, установят малые архитектурные формы. Особое внимание будет уделено освещению и обеспечению безопасности отдыхающих.

Концепция благоустройства данного парка разработана на основе результатов рейтингового голосования по определению первоочередных элементов наполнения общественных территорий. Его провели на портале «Добродел» в 2019 году.