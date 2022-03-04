РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 мар. В пятницу в подмосковном Домодедове пройдет I этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди населения, сообщается в группе стадиона «Авангард» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в 10:00 по адресу: Домодедово ул. 2-я Коммунистическая, д. №2А.

Среди испытаний - стрельба из пневматической винтовки; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (от уровня скамьи в см); сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 мин); подтягивание из виса на высокой (низкой) перекладине (количество раз) или рывок гири 16 кг (для мужчин); поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин).