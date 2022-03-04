РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 мар. Стационар в поселке Красково Люберецкой областной больницы в пятницу возвращается к оказанию плановой медицинской помощи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В настоящее время в городском округе Люберцы ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией стабилизировалась. В связи с этим стационар №3 Люберецкой областной больницы в поселке Красково, который работал как ковидный госпиталь, обратно перепрофилируют для оказания плановой и экстренной медицинской помощи. В обычном режиме стационар №3 начнет работу с 4 марта», - отметил Семенцов.

Помещения медучреждения перед началом работы тщательно продезинфицировали.

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