РИАМО - 3 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Рузского городского округа проводит торги по аренде нежилого помещения свободного назначения площадью 8 кв. м в городе Руза на ул. Федеративной, д. 11, сообщает пресс-служба комитета.

Объект предлагается в аренду на 10 лет по начальной цене годовой арендной платы 47 200 рублей.

Подвальное помещение расположено в 5-этажном жилом доме в центре Рузы и имеет отдельный вход. В районе его локации хорошо развита транспортная и социально-коммерческая инфраструктура. Рядом находится городской ЗАГС, детский сад, гимназия, Дворец водных видов спорта «Руза», автовокзал. В шаговой доступности порядка 5 остановок общественного транспорта.

Учитывая удачное расположение помещения и высокую проходимость места, помещение подойдет под магазин, офис или парикмахерскую.

Заявки на аукцион принимаются до 28 марта на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 21000004710000000077). Аукцион состоится 31 марта.