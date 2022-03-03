РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Свыше 200 пожилых одиноких жителей подмосковного Красногорска получают доплаты к пенсии, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

Волков отчитался об итогах деятельности администрации муниципалитета в 2021 году в четверг. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

Волков напомнил, что президент РФ Владимир Путин принял решение об индексации пенсий на 8,6%. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева правительство региона уже с января нынешнего года предусмотрело ресурсы для доплат одиноким неработающим гражданам в возрасте старше 65 лет.

«С января этого года 236 наших жителей начали получать доплату. Теперь сумма пенсии составляет не менее 17 тыс. рублей», - сказал Волков.

В 2021 году более 30 млн рублей из местного бюджета было направлено на поддержку ветеранов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В округе успешно ведет деятельность клуб «Активное долголетие». Работает бассейн, 60 творческих и спортивных групп по 17 направлениям.