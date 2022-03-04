РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 мар. Депутат Мособлдумы Павел Максимович в пятницу проведет прием жителей подмосковного Подольска по вопросам здравоохранения.

В рамках проводимой ВПП «Единая Россия» тематической недели приемов граждан по вопросам здравоохранения Максимович проведет очередной личный прием с 11:00 до 13:00.

«Прием будет проходить в общественной приемной Подольского отделения «Единая Россия» по адресу: улица Комсомольская, дом №46», - сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Максимович.