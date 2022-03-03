РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Собственные квартиры в подмосковном Красногорске в прошедшем году получили 14 детей-сирот, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

Волков отчитался об итогах деятельности администрации муниципалитета в 2021 году в четверг. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель Совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«В рамках президентской программы «Жилище» приобретены квартиры 14 детям-сиротам. Девяти молодым семьям нами выданы сертификаты на приобретение жилья. Это важное направление, мы будем продолжать эту работу и дальше», - сказал Волков.

Он напомнил, что реализуется программа по социальной ипотеке для работников сферы образования и медицины.