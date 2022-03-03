РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. За прошедшую зиму свыше 350 человек посетили катки в подмосковном Красногорске, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

Волков отчитался об итогах деятельности администрации муниципалитета в 2021 году в четверг. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов.

Глава округа отметил, что крепкое здоровье во многом зависит от образа жизни и физической активности.

«Очень востребованный объект для зимнего отдыха – каток. Этой зимой было организовано 53 катка, на 15 больше, чем было запланировано изначально. Их посетили более 350 тыс. человек», - сказал Волков.

Среди наиболее популярных у горожан он назвал катки на набережной в микрорайоне Павшинская пойма, на стадионе образовательного комплекса «Вершина», на стадионе «Зоркий».