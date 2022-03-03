РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Свыше 16 тыс. пациентов прикреплены к двум поликлиникам, открытым в 2021 году в подмосковном Красногорске, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

Волков отчитался об итогах деятельности администрации муниципалитета в 2021 году в четверг. Доклад заслушали представители предприятий и организаций округа, депутаты, общественники. Среди гостей были депутат Госдумы Сергей Колунов, депутаты Мособлдумы Роман Володин и Сергей Маликов, председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов.

«В 2021 году были открыты долгожданные поликлиники в микрорайонах Изумрудные холмы и Путилково. Уже сегодня они обслуживают закрепленных более 16 тыс. жителей», - сказал Волков.

Он подчеркнул, что новые поликлиники обеспечены качественным современным оборудованием, которое позволяет обеспечивать раннюю точную диагностику.

Также глава муниципалитета напомнил, что в прошлом году в округе были отремонтированы травмпункт Красногорской горбольницы №1, подстанции скорой помощи в Красногорске и Нахабине, амбулатория в селе Петрово-Дальнее.

«Продолжается капремонт в роддоме. Планируем его закончить к лету (2022 года – ред.)», - добавил глава муниципалитета.

Окружные медучреждения дополнительно оснастили 4 рентген-аппаратами, 2 цифровыми маммографами, 2 цифровыми флюорографами, стоматологическими рентген-аппаратами и современным эндоскопическим оборудованием.

«Отдельно хочу отметить, что по поручению губернатора Андрея Воробьева 255 медиков Красногорска ежемесячно получают по 20 тыс. рублей в качестве компенсации стоимости аренды жилья», - подчеркнул Волков.