РИАМО - 3 мар. Представители России и Украины на переговорах в четверг достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для мирных жителей в зонах столкновений, сообщает Nation News.

Об этом заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он отметил, что делегация Украины не получила результатов от переговоров. В связи с этим она намерена продолжить диалог.

Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций планируется провести уже в ближайшее время.

Российские вооруженные силы приступили к спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По сообщениям Минобороны РФ, удары наносятся только по украинским военнослужащим и военной инфраструктуре.

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