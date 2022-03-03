РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие» и областная детская больница, которую строят в Красногорске, смогут реализовать совместный проект, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волков.

В четверг Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году. Глава муниципалитета напомнил, что в рамках президентского нацпроекта в Красногорске начато строительство областной детской больницы, которая станет флагманом оказания медицинских услуг детям. В ней будет 14 отделений по 28 направлениям, а также самое современное оборудование.

«Мы сейчас начинаем обсуждать и прорабатывать, что наш образовательный центр «Созвездие», оказывающий медико-реабилитационную помощь почти 6,5 тыс. детишек, будет сотрудничать с комплексом. Уверен, это будет уникальный проект не только для Подмосковья, но и для России», - сказал Волков.

В настоящий момент в центре «Созвездие» проходят реабилитацию более 20 детей из ДНР.

В молодежном центре округа работает пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР.

«Хочу поблагодарить всех, горожан и предпринимательское сообщество, кто объединился, чтобы помогать детям», - подчеркнул Волков.