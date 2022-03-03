РИАМО - 3 мар. Цена билетов на авиаперелеты будет меняться ежедневно, а не каждую неделю, как это было раньше. Причиной такого перехода стало резкое изменение курса валют, сообщает Газета.ru.

Международная ассоциация воздушного транспорта перешла на ежедневное обновление внутреннего курса. С 23 февраля по 1 марта внутренний курс организации был установлен на отметке 77 рублей, а для евро – 87,5 рубля. Сейчас курс ощутимо выше: 94 рубля за доллар и 105 рублей за евро, что эквивалентно подорожанию на 22% и 20%.

Основные изменения произойдут на рейсах международных авиакомпаний, чьи самолеты еще летают в РФ. Кроме того, это затронет российские рейсы за рубеж.

По мнению экспертов рынка, главным фактором доли валюты в общем объеме доходов и расходов авиакомпаний является география полетов. Так, выручка напрямую зависит от количества доступных направлений.

Значительные валютные риски появились у авиакомпаний с началом пандемии коронавируса. С закрытием неба для российских авиакомпаний они выросли многократно.

Руководство западных стран ввело против России экономические страны. В частности, свое небо для самолетов из России закрыли члены Евросоюза и США.