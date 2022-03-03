РИАМО - 3 мар. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно.

Офицер принимал участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, Гаджимагомедов берег своих подчиненных и уверенно командовал ими в бою.

«Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего, и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело: с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», – заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Родственники погибших, а также раненые в ходе проведения спецоперации российских вооруженных сил на Украине, получат положенные им в соответствии с законодательством компенсации и пособия.

Родственникам погибших в спецоперации солдат РФ выплатят компенсации>>