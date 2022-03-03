РИАМО - 3 мар. В Мытищах семья Суплатовых получила первую в Подмосковье квартиру в рамках программы реновации, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Борис и Раиса Суплатовы – первая семья, получившая квартиру по реновации. В Подмосковье программа стартовала с Мытищ. У нас в регионе еще остались здания 1935 года постройки и даже старше. Очевидно, что они безнадежно устарели, поэтому задача – переселить всех жителей в современные дома», - отметил Воробьев.

Он уточнил, что новые квартиры в регионе выдают жителям в границах городского округа – рядом с предыдущим местом жительства.

Губернатор напомнил, что программу реновации в Московской области запустили в 2021 году (в пилотном проекте были Мытищи и Раменское). В этом году добавятся Королев, Пушкино, Фрязино, Балашиха, Красногорск и Люберцы.

«Мы видели опыт Москвы – сначала к реновации относились с настороженностью, сейчас же ни у кого нет сомнений. Поэтому очень важно четко и вовремя рассказывать людям, когда они переедут, куда, какие есть варианты квартир. Будем эту работу проводить», - заключил глава Подмосковья.

Всего в программу реновации ветхого жилья в Московской области попадут 377 домов, переселение коснется 14 562 жителей региона.