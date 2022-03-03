РИАМО - 3 мар. В Мытищах семья Суплатовых получила первую в Подмосковье квартиру в рамках программы реновации, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Он уточнил, что новые квартиры в регионе выдают жителям в границах городского округа – рядом с предыдущим местом жительства.
Губернатор напомнил, что программу реновации в Московской области запустили в 2021 году (в пилотном проекте были Мытищи и Раменское). В этом году добавятся Королев, Пушкино, Фрязино, Балашиха, Красногорск и Люберцы.
«Мы видели опыт Москвы – сначала к реновации относились с настороженностью, сейчас же ни у кого нет сомнений. Поэтому очень важно четко и вовремя рассказывать людям, когда они переедут, куда, какие есть варианты квартир. Будем эту работу проводить», - заключил глава Подмосковья.
Всего в программу реновации ветхого жилья в Московской области попадут 377 домов, переселение коснется 14 562 жителей региона.
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