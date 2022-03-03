РИАМО - 3 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что все задачи, которые были поставлены в ходе военной спецоперации Вооруженных сил страны на Украине, успешно решаются. Об этом сообщает Nation News.

Ранее Владимир Путин и члены Совбеза РФ почтили минутой молчания память погибших в ходе спецоперации на Украине.

Россия объявила о начале спецоперации вооруженных сил по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Страны Запада ввели в отношении РФ санкции.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли 498 военных РФ, 1597 ранены, со стороны противника погибло 2870 человек и ранены 3700.

Родственникам погибших в спецоперации солдат РФ выплатят компенсации>>