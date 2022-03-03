РИАМО - 3 мар. Граждане РФ гордятся своими Вооруженными силами, которые сражаются за демилитаризацию и денацификацию Украины, сообщил президент России Владимир Путин.

«Сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая «анти-Россия», годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе ядерным оружием, как это было в последнее время», – заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что родственники погибших в ходе спецоперации российских военнослужащих получат помощь.

«Наш народ гордится своими Вооруженными силами. Мы будем всегда помнить наших павших боевых товарищей, сделаем все, чтобы поддержать их семьи, их детей, дать им образование, поддержать родных и близких», – заключил Путин.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации российских вооруженных сил по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля.

Родственникам погибших в спецоперации солдат РФ выплатят компенсации>>