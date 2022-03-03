РИАМО - 3 мар. Российская авиакомпания «Аэрофлот» обновила расписание спецрейсов из европейских городов. Первые рейсы состоятся уже 4 марта, сообщается на сайте «Аэрофлота».

Специальные рейсы предназначены для вывоза россиян. Они смогут вернуться домой, если предоставят билеты «туда-обратно» любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.

Ближайшие рейсы состоятся 4 марта из Ларнаки и Будапешта в Москву. Переоформить билеты «Аэрофлота» можно по телефонам: 8(495)223-55-55, 8(800)444-55-55 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), а также в офисах собственных продаж авиакомпании.

Иностранные граждане, которые хотят улететь из Москвы в страны Европы, могут приобрести билеты на сайте «Аэрофлота», в контакт-центре авиакомпании и в офисах собственных продаж.

Авиакомпания поддерживает постоянное взаимодействие с Росавиацией, Ростуризмом и МИД РФ по вопросам организации рейсов.

Пассажирам, которые находятся за рубежом, рекомендуется пользоваться мобильным приложением «Зарубежный помощник» МИД РФ. Кроме того, сообщить о возникшей проблеме можно с 08:00 до 20:00 по московскому времени по телефону горячей линии Ростуризма: 8(800)200-34-11.

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