РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Свыше 1,6 тыс. мест для дошкольников появилось в образовательных учреждениях Красногорска в прошлом году, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волков.

В четверг Волков отчитался об итогах работы администрации в 2021 году.

«Сфера образования – важнейшая приоритетная отрасль нашей работы. В Красногорске функционируют 26 детских садов и 40 школ, которые посещают почти 60 тыс. детей», - отметил Волков.

Он подчеркнул, что на территории округа активно реализуется президентский национальный проект «Образование», образовательные проекты «Точка роста», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка».

«Строительство детских садов и школ было и остается одной из главных задач для администрации округа. В 2021 году удалось открыть 6 дошкольных учреждений и 4 полисадика с общей численностью более 1,6 тыс. мест для наших дошколят», - сказал Волков.

Он также добавил, что в прошлом году в округе не удалось открыть ни одной школы.

«Это будет задачей на текущий год», - заявил Волков.

Говоря об успехах в сфере образования, Волков напомнил, что детский сад №50 стал победителем всероссийского конкурса «Лучший инклюзивный детский сад», а детский сад №17 признан лучшим в Московской области.

Глава муниципалитета Воков поблагодарил руководителей отличившихся образовательных организаций - Анну Читайкину и Марину Косову.

«В 2021 году 190 выпускников окончили школы с отличием. Растет олимпиадное движение, 142 ученика стали призерами и 25 победителями на региональном уровне, семь наших «звездочек» стали призерами на федеральном уровне. Большое спасибо ребятам, родителям и учителям», - сказал Волков.

Также в прошедшем году 21 выпускник стал стобальником по результатам ЕГЭ. Выпускница Нахабинской гимназии №4 Варвара Ледова набрала 300 баллов по 3 предметам – русский язык, химия и биология.

«Сбылась мечта Варвары, она является студенткой медицинской академии имени Павлова в Санкт-Петербурге», - добавил Волков.

Победителем окружного конкурса «Учитель года» стала учитель английского языка Инна Скачкова. Лучшим воспитателем признана воспитатель детсада №8 Ольга Ерофеева.

«С января 2022 года более 2,5 тыс. работников школ и детских садов получают губернаторскую надбавку в размере 5 тыс. рублей, а 615 младших воспитателей – по 2,5 тыс. рублей», - сообщил Волков.