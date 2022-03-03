РИАМО - 3 мар. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что бойцы националистических батальонов на Украине берут в заложники тысячи студентов, передает Федеральное агентство новостей.

Глава государства проводит в четверг совещание с постоянными членами Совбеза страны.

Также ранее Минобороны РФ заявило, что националисты силой удерживают иностранных граждан на Украине.

РФ столкнулась с беспрецедентным давлением Запада после начала спецоперации на Украине. Многие компании прекращают сотрудничать со страной и останавливают свое производство в России.

Родственникам погибших в спецоперации солдат РФ выплатят компенсации>>