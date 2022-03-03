РИАМО - 3 мар. Эксперты архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья одобрили проект здания школы на 1 350 мест, планируемой к постройке в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Школу возведут в поселке Развилка, рядом с детским садом на 340 воспитанников на территории ЖК «Римский».

«На территории школы предусмотрены спортивные площадки, зоны для тихого отдыха и подвижных игр, рассчитанные на разные возрастные группы. Помимо этого, будет создана многофункциональная площадка для климатических наблюдений, занятий живописью и лекций на свежем воздухе», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Согласно проекту, здание школы с переменной этажностью (от 3 до 4 этажей) будет выполнено в форме неправильного пятиугольника с внутренним двором. Такая структура позволяет рационально использовать участок застройки, удобно организовать учебные блоки и прилегающую территорию. Озелененный внутренний двор станет главным местом школы для общения и отдыха.

Здание общей площадью 19,5 тыс. кв. м построят рядом с детским садом на 340 воспитанников на территории жилого комплекса «Римский». Авторы проекта архитектурное бюро АРС-СТ объединили школу и детский сад общим стилистическим приемом, цветовой палитрой и выбором отделочных материалов.

Так, оконные проемы этих модернистских зданий имеют характерный скос, выделенный белой штукатуркой. В системе вентилируемых фасадов применяется литьевой бетон, имитирующий кирпичную кладку песочного оттенка. А четкий ритм оконных проемов разного формата, ленточное и панорамное остекление позволяют избежать монотонности.