РИАМО - 3 мар. Военнослужащие России обеспечили безопасные коридоры во всех зонах боевых столкновений в ходе спецоперации на Украине, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновений. Обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан, была возможность выехать в безопасное место», – заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он добавил, что власти Украины препятствуют выходу мирных жителей и иностранных граждан из мест боевых действий. Из-за этого их жизни подвержены опасности.

«Вновь подчеркну: националисты не дают этого сделать. Более того, указывают иностранным гражданам обращаться к своим властям, а уж те, в свою очередь, должны будут обращаться в МИД Украины. Фактически людей просто бросают под огонь», – добавил Путин.

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