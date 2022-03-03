РИАМО - 3 мар. Российский лидер Владимир Путин и члены Совбеза страны начали совещание с минуты молчания в память о погибших в ходе спецоперации на Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее президент отметил, что российские солдаты и офицеры в ходе военной спецоперации на территории Украины действуют как герои и, несмотря на ранения, остаются в строю.

Путин добавил, что подвиг россиян войдет в историю.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации вооруженных сил по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля.

Родственникам погибших в спецоперации солдат РФ выплатят компенсации>>