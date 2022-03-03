РИАМО - 3 мар. Тренер по позированию и походке, эксперт по риторике тела Евгения Кулешова рассказала о приемах, которые помогут выглядеть на фотографиях стройнее, сообщает aif.ru.

Во-первых, стоит обратить внимание на лицо. Нужно убрать поджатые губы, прижатый подбородок и испуганные глаза. Очень часто у людей на фото появляется второй подбородок, которого на самом деле нет. Это происходит из-за того, что многие пугаются камеры и прижимают подбородок в шею.

Также зачастую на фото «полнеют» ноги. Это происходит из-за того, что они расположены близко к камере.

«Милые леди, достаточно просто достать ноги из-под стула и направить их немного в сторону. Вы удивитесь, насколько фигура станет стройнее, и какие длинные у вас на самом деле ножки!» - сказала Кулешова.

Также не следует вставать к камере боком. Потому что в этом случае всегда будет виден живот, даже если его очень сильно втянуть.

Еще при позировании следует помнить, что нужно поворачиваться к камере на 3/4. Это нужно, чтобы ширина бедер не занимала все фото.

Помимо того, чтобы показать свою стройность, нужно не забывать и о женственности – это легко сделать, продемонстрировав изгиб от талии к бедру.