РИАМО - 3 мар. Глава государства Владимир Путин завил, что украинские националистические батальоны и зарубежные наемники прикрываются мирными жителями страны, используют их как живой щит. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин проводит в четверг совещание с постоянными членами Совбеза страны.

Еще президент РФ добавил, что на территории Украины действуют наемники, приехавшие из разных стран мира, в том числе с Ближнего Востока.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации российских вооруженных сил по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля.

Родственникам погибших в спецоперации солдат РФ выплатят компенсации>>