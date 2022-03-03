РИАМО - 3 мар. Членам семей погибших, а также раненым в ходе спецоперации на Украине будут выплачены компенсации и пособия, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наш долг – поддержать семьи погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России», – заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие в размере 7 млн 421 тыс. рублей. Также каждый член семьи погибших будет получать ежемесячную денежную компенсацию.

«Кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции в размере 5 млн рублей», – добавил Путин.

Все военнослужащие, раненые при проведении операции также получат соответствующие выплаты – страховку и единовременные пособия за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит 2 млн 968 тыс. рублей, а в случае инвалидности – ежемесячную денежную компенсацию.

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