РИАМО - 3 мар. Владимир Занегин занял пост главы управы района Беговой города Москвы, соответствующее распоряжение подписал столичный мэр Сергей Собянин.

В октябре 2021 года столичный градоначальник уволил с должности главы управы данного района Александра Мизгаря.

Занегин родился в 1988 году. До этого работал в управах Войковского района, в префектуре Северного административного округа Москвы.

Район Беговой является составной частью Северного административного округа города Москвы. В нем проживают 41,5 тыс. человек.