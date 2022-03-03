РИАМО - 3 мар. Президент РФ Владимир Путин отметил, что по-прежнему считает русских и украинцев одним народом. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг проходит совещание главы государства с постоянными членами Совбеза России.

«Никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы - это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что гордится тем, что является частью могучего, сильного, многонационального народа России.

РФ столкнулась с беспрецедентным давлением Запада после начала спецоперации на Украине. Многие компании прекращают сотрудничать со страной и останавливают свое производство в России.

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