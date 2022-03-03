РИАМО - 3 мар. В Талдомском городском округе начался прием заявок на участие в аукционе по продаже здания и земельного участка для строительства торгового и социально-бытового комплекса, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Объект располагается в деревне Павловичи.

Потенциальным инвесторам предлагают приобрести в собственность объект незавершенного строительства – одноэтажное кирпичное здание 439,2 кв. м. Степень готовности объекта составляет 43%. Со зданием инвестор получит в собственность земельный участок 2 700 кв. м.

Торги пройдут на понижение, минимальная цена продажи - 1 129 770,5 рублей.

Будущему владельцу объектов представится возможность построить комплекс для комфортного проведения досуга и оказания востребованных услуг населению. Объект будет пользоваться спросом у жителей и приносить хорошую прибыль.

Объект продажи находится в окружении жилой застройки. Вблизи расположена остановка общественного транспорта, школа, детский сад, магазины и сельхозпроизводства.

Заявки на аукцион принимаются до 14 апреля на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 21000004710000000089).

Аукцион состоится 18 апреля.