РИАМО - 3 мар. Опубликована закупка на завершение строительства школы на 525 мест в городском округе Коломна, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по завершению строительства объекта: «Школа на 525 мест (без начальных классов) по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Кутузова».

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Коломна.

Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.