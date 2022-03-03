РИАМО - 3 мар. В течение последних дней в Подмосковье днем наблюдаются положительные температуры. В это время лед на водоемах может представлять особую опасность, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Лед становится рыхлым, на реках он сверху тает под лучами солнца, а снизу – подтачивается течением. Находиться на таком льду может быть опасно, так как в любой момент он может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Специалисты центра ГИМС ГУ МЧС России по Подмосковью ежедневно проверяют водные объекты региона. В частности, они проводят профилактические беседы с жителями и напоминают им об опасности выхода на непрочный лед.

С каждым днем толщина льда снижается, поэтому подвергать свою жизнь опасности ради подледной рыбалки и прогулок не стоит. Трагедия может произойти за считанные секунды.

«Помощь может не успеть прийти вовремя. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности. Выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности!» – отметил зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности области Роман Каратаев.