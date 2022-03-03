РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В УМВД России по Подольску торжественно открыли обновленный Музей истории о героических делах сотрудников местного УВД в борьбе с преступностью, сообщает пресс-служба управления.

В церемонии открытия приняли участие замначальника ГУ МВД России по Московской области генерал-майор внутренней службы Андрей Зеленов, начальник УРЛС ГУ МВД РФ по Подмосковью полковник внутренней службы Сергей Мизонов, начальник УМВД России по Подольску полковник полиции Артур Озеров, члены Общественного совета при УМВД, ветераны органов внутренних дел и личный состав управления.

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный сотрудник МВД, полковник милиции в отставке Николай Копылов создал Музей истории Подольской милиции 9 мая 1990 года. Спустя 30 лет началась его полная реконструкция.

Более двух лет потребовалось на то, чтобы собрать полные сведения о героических делах сотрудников местного УВД в борьбе с преступностью. Почетное право перерезать красную ленточку предоставили Зеленову.

Для гостей мероприятия провели экскурсию и рассказали о становлении милиции в разные временные периоды, познакомили с организацией работы многих ведущих служб, которым посвящены целые стенды. Каждый мог подробно рассмотреть экспонаты и стенды с историческими документами.

В музее представлено более 30 легендарных династий, фотографии начальников местного УМВД, 8 генералов МВД, начинавших службу в Подольске. Отдельный стенд посвятили сотрудникам, погибшим при выполнении служебных обязанностей. В том числе награжденному «Орденом Мужества» Дмитрию Авдееву и Герою России Александру Монетову.

Гости поблагодарили начальника УМВД Артура Озерова, личный состав и ветеранов управления. Музей призван поднять престиж профессии полицейского с помощью патриотического воспитания молодежи на примерах сотрудников органов внутренних дел.