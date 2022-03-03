РИАМО - 3 мар. В школах городского округа Солнечногорск региональный оператор «ЭкоПромСервис» будет проводить уникальные уроки экологической физкультуры, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Технология и наполнение школьных уроков разработаны АНО «ЭкоСпорт», которая хорошо знакома жителям городского округа по проведению необычных игр – экохоккей, экогольф и экокорнхол. Все эти проекты не имеют аналогов в РФ.

Занятия для школьников проведут профессиональные тренеры. Они не только покажут и расскажут ребятам как правильно сортировать мусор, но также обучат навыкам баскетбола, футбола и проведут эстафеты. В рамках одного урока школьники смогут погрузиться в мир сортировки и переработки отходов, а еще улучшить свои спортивные показатели.

Как отметил министр ЖКХ области Антон Велиховский, в декабре 2021 года на территории Солнечногорска региональный оператор «ЭкоПромСервис» и современный комплекс по переработке отходов «Нева» совместно с Общественной палатой и муниципалитета приступили к реализации комплексной экообразовательной программы, которая направлена на развитие системы раздельного сбора отходов и экологичного образа жизни.

«Программа поддержана нашим министерством. Она охватывает все группы населения и профессиональные сообщества, участвующие в процессах обращения с отходами», - добавил Велиховский.

Первая серия уроков прошла 2 марта в Ржавской школе. Занятия по экофизкультуре будут проводить еженедельно, уроки охватят все школы городского округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе создается комплексная современная система по обращению с отходами. Закрыты все 39 мусорных полигонов. Действует 11 высокотехнологичных КПО, на которых сортируют отходы для дальнейшей переработки, что является одной из основных целей президентского проекта «Экология».