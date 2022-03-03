РИАМО - 3 мар. Сотрудники прокуратуры Москвы установят обстоятельства и причины падения малолетнего ребенка из окна с высоты 11 этажа. Инцидент произошел на юге столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительной информации, 3-летний ребенок выпал из окна квартиры на 11 этаже жилого дома, который расположен на Каширском шоссе. В это время ребенок не находился под присмотром взрослых.

Отмечается, что ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказывают помощь медики.

Процессуальная проверка по факту происшествия находится на контроле столичной прокуратуры.