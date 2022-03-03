РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 мар. В четверг в Щелкове прошел автопробег в поддержку российских войск, участие в нем приняли порядка 20 автомобилей, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня провели автопробег в рамках Всероссийский акции «Своих не бросаем». Подобные автопробеги проходят по всей России в поддержку нашей армии и президента. В Подмосковье это первый такой пробег», - сказал член регионального штаба ОНФ, гендиректор благотворительного фонда «Рождественская звезда» Алексей Фураев.

По его словам, в мероприятии участвовали волонтеры благотворительного фонда «Рождественская звезда», представители ОНФ, Общественных палат Московской области и Щелкова, администрации городского округа, общественных организаций, армянской диаспоры в городском округе и просто неравнодушные жители.

Он отметил, что акции, направленные на поддержку российских войск, будут проходить и дальше. Кроме того, все желающие могут оказать благотворительную помощь беженцам из Донбасса. Пункты сбора помощи расположены по адресам: ул. Пушкина, д. 13, БФ «Рождественская звезда» (ежедневно с 12:00 до 18:00) и ул. Советская, д. 1а, «Российский Красный Крест» (ежедневно с 12:00 до 17:00).

После завершения автопробега его участники возложили цветы к вечному огню на мемориале «Аллея памяти».

Российские вооруженные силы 24 февраля приступили к спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ на это власти США, а также европейских и азиатских стран ввели в отношении РФ санкции.