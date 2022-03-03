РИАМО - 3 мар. В городском округе Красногорск 7 марта стартует чемпионат по понд-хоккею. Его участниками станут 48 команд из Московской области, Москвы, Липецка, Ульяновска и других регионов, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.

Понд-хоккей – молодой вид спорта, в котором формат игры предполагает столкновение команд в формате «4 на 4». При этом ворота остаются без вратаря.

Такие соревнования раньше проходили на льду естественных водоемов, а барьером становился снег. Сегодня же поклонники понд-хоккея проводят дружеские матчи на катках. На стадионе «Зоркий» в Красногорске такие матчи проходят на протяжении долгого времени.

На турнире в Красногорске 7 марта встретятся спортсмены в возрасте от 14 лет и старше. Гостями турнира станут профессиональные хоккеисты КХЛ и известные спортивные блогеры: Ярослав Кузьмичев, Константин Рякин, Никита Попугаев и Дмитрий Козлов.

В понд-хоккее менее строгие правила, чем в классическом виде спорта: так, спортсменам запрещается применять силовые приемы и «щелчки», соперники могут только соревноваться в мастерстве дриблинга и слаженной работе команды.

Сам понд-хоккей призван популяризировать хоккей для любительских команд. Во время проведения турнира на стадионе «Зоркий» будет организована лаунж-зона, где гости чемпионата смогут пополнить силы и отдохнуть.

Участников соревнования ждут призы и подарки, полевая кухня, согревающие напитки и высококачественный лед. Кроме того, там пройдет специальная развлекательная программа для всей семьи.

Начало турнира намечено на 7 марта в 10:00. Адрес стадиона: Красногорск, ул. Пионерская, дом №31.