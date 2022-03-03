РИАМО - 3 мар. Госдума РФ рассмотрит законопроект о призыве граждан на службу в вооруженные силы на Донбасс. Авторами инициативы стали парламентарии от ЛДПР, сообщает Федеральное агентство новостей.

В проекте нормативного акта планируется призывать на службу тех граждан, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против спецоперации на Украине.

С 24 февраля российские вооруженные силы проводят операцию по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин.

По официальным данным Минобороны РФ, в ходе проведения спецоперации 498 российских военнослужащих погибли во время столкновений, еще 1597 солдат получили ранения.

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