РИАМО - 3 мар. Количество датчиков контроля качества атмосферного воздуха, установленных в Подмосковье, достигло 155. Они работают в 41 городском округе региона, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Хочу напомнить, что локации для установки датчиков определили сами жители в ходе голосования на портале «Добродел». Разумеется, помимо этого, они устанавливаются вблизи объектов негативного воздействия, стационарных источников выбросов. Сейчас датчики действуют в 41 городском округе», - сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Он отметил, что сегодня наибольшее количество датчиков установлено в Богородском округе (18), Люберцах (15), а также в Щелкове и Балашихе (по 9).

Кроме того, в рамках создания единой системы мониторинга качества воздуха в Москве и Московской области датчики контроля установили в Ленинском округе, Подольске, Долгопрудном, Красногорске, Мытищах, Одинцовском округе, Павловском Посаде, Дзержинском и Химках.

Глава Минэкологии Подмосковья подчеркнул, что мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» продолжают регулярные рейды в городских округах, в которых жители сообщают о вредных выбросах.

Последние выезды прошли в Ленинском округе, Волоколамском округе, Балашихе, Наро-Фоминском округе, округе Пушкинский, Щелкове, Дзержинском, Серпухове и Дмитровском округе. Специалисты собрали пробы воздуха в 41 точке. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не было выявлено.