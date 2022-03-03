РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Жители микрорайона Кузнечики Подольска могут выбрать вариант стилизованных арок на Аллее Славы и вид новой спортплощадки, сообщил депутат горсовета Евгений Исаев.

Исаев для благоустройства и развития инфраструктуры микрорайона Кузнечики планирует установить стилизованные арки на входе и выходе Аллеи Славы между улицей Генерала Смирнова и Варшавским шоссе. Также он предлагает переоборудовать площадку для пляжного волейбола.

Он предложил жителям выбрать вариант стилизованных арок. Также предлагается высказать мнение, какой вариант предпочтительнее для переоборудования площадки для пляжного волейбола. Можно проголосовать за универсальную игровую спортивную площадку или узкоспециализированную спортивную площадку для кроссфита, воркаута и других видов спорта.

Он попросил жителей высказать свои мнения и предложения на своей странице во «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/id618201852.