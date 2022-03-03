РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска с 7 по 13 марта будут проверять водителей на трезвость в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то есть уже ранее лишенным права управления, он несет уголовную ответственность, которая грозит штрафом в размере от 200 до 300 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до 2 лет.